Loris Framarin e Emiliano Lauzi superano lo scoglio delle qualificazioni nell’appuntamento di Coppa del mondo sulle nevi di Alpe Siusi (Bz). Il valdostano e il milanese hanno ottenuto il settimo e nono posto nelle rispettive heat che consente loro il passaggio alle semifinali, in programma giovedì 23 gennaio (a partire dalle ore 12.30), quando verrà assegnata la vittoria.

Framarin ha sfiorato addirittura la qualificazione diretta alla finale, fallita per appena 0,25 punti. Niente da fare invece per Laberto Maffei, Nicola Liviero e Leo Framarin, che non sono riusciti a salire nelle posizioni di vertice. In campo femminile era presente un’unica nostra rappresentante, Emma Gennero, alla fine sedicesima e fuori dalle prime otto posizioni che si giocheranno il podio.

Qualificati alla finale SS maschile heat 1 Alpe di Siusi (Ita):

1. Hiroaki Kunitake (Gia) 94.75

2. Tiarn Collins (Nzl) 88.75

3. Sean Fitzsimons (Usa) 86.50

4. Kalle Jarvilehto (Fin) 84.50

5. Vlad Khadarin (Rus) 83.50

6. Matt McCormick (Usa) 83.00

Qualificati alla finale SS maschile heat 2 Alpe di Siusi (Ita):

1. Noah Vicktor (Ger) 91.75

2. Nicolas Huber (Svi) 90.25

3. Markus Olimstad (Nor) 90.00

4. Jonas Boesiger (Svi) 86.50

5. Francis Jobin (Can) 86.00

6. Ruki Tobita (Gia) 83.75

Qualificati alla semifinale SS maschile heat 1 Alpe di Siusi (Ita):

7. Loris Framarin (Ita) 82.75

8. Moritz Thoenen (Svi) 81.50

9. Ryan Stassel (Usa) 80.25

10. Clemens Millauer (Aut) 79.75

11. Dave Retzlaff (Usa) 73.50

Qualificati alla semifinale SS maschile heat 2 Alpe di Siusi (Ita):

7. Bendik Gjerdalen (Nor) 81.75

8. Nicolas Laframboise (Can) 77.25

9. Emiliano Lauzi (Ita) 74.75

10. Kaito Hamada (Gia) 72.25

11. Sindre Tveiten (Nor) 71.75

Eliminati:

31. Alberto Maffei (Ita) 60.75

43. Nicola Liviero (Ita) 28.00

44. Leo Framarin (Ita) 24.75

Qualificate alla finale SS femminile Alpe di Siusi (Ita):

1. Brooke Voigt (Can) 72.38

2. Cheryl Maas (Ola) 69.86

3. Tess Coady (Aus) 69.80

4. Sina Candrian (Svi) 65.53

5. Sommer Gendron (Can) 65.15

6. Katie Ormerodm (Gbr) 64.28

7. Ekaterina Kosova (Rus) 62.93

8. Loranne Smans (Bel) 61.33

Eliminate:

16. Emma Gennero (Ita) 41.23

