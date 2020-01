La Germania ha conquistato la vittoria nello slalom parallelo a squadre, il primo della stagione, disputato a Bad Gastein, in Austria. Nella finalissima la coppia teutonica Hofmeister/Baumeister ha avuto la meglio sugli austriaci Riegler/Promegger, sconfitti per 55 centesimi. Ottimo il cammino dell’Italia 1 di Daniele Bagozza e Nadya Ochner, che è arrivata fino alla Small Final, arrendendosi solo davanti agli svizzeri Zogg/Caviezel. Il duo si è piazzato quarto, con il rimpianto di un podio che sarebbe potuto arrivare senza un piccolo errore commesso dal 24enne di Bressanone, vittorioso nello slalom parallelo andato in scena martedì. L’Italia 2, al via con Giulia Gaspari e Maurizio Bormolini, non è andata oltre le pre-final, sconfitta dai canadesi Farrell/Gardner. Il prossimo slalom parallelo a squadre si disputerà a Piancavallo, in Italia, nella giornata del 26 gennaio.

Ordine d’arrivo PSL Event Cdm Bad Gastein (Aut):

1. GERMANIA (Hofmeister Ramona Theresia/Baumeister Stefan)

2. AUSTRIA (Riegler Claudia/Prommegger Andreas)

3. SVIZZERA (Zogg Julie/Caviezel Dario)

4. ITALIA 1 (Ochner Nadya/Bagozza Daniele)

17. ITALIA 2 (Gaspari Giulia/Bormolini Maurizio)