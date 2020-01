Nadya Ochner e Daniele Bagozza hanno infiammato i tifosi azzurri giunti a Piancavallo, per godersi la gara a squadre di snowboard parallelo. I due italiani, autori di una cavalcata eccezionale, si sono dovuti arrendere in finale davanti ai tedeschi Ramona Theresia Hofmeister e Stefan Baumeister, vincitori nove giorni fa della medesima prova disputata a Bad Gastein. Il team guidato da Cesare Pisoni può festeggiare l’ennesimo podio, questo dal sapore molto particolare perchè ottenuto in casa e in una località che tanto ha lavorato per ospitare una tappa della Cdm. Il terzo gradino del podio invece porta la firma del team austriaco composto da Claudia Riegler ed Andreas Prommegger. Buono anche il percorso di Sindy Schmalzl e Maurizio Bormolini, eliminati quarti di finale proprio dai compagni finalisti, mentre si sono fermati alle pre-final Dalmasso/Coratti e Moroder/March.

Ordine d’arrivo PSL Team Cdm Piancavallo (Ita):

1. GERMANIA 1 (HOFMEISTER Ramona Theresia/BAUMEISTER Stefan)

2. ITALIA 1 (OCHNER Nadya/BAGOZZA Daniele)

3. AUSTRIA 1 (RIEGLER Claudia/PROMMEGGER Andreas)

10. ITALIA 5 (SCHMALZL Sindy/Bormolini Maurizio)

18. ITALIA 3 (DALMASSO Lucia/CORATTI Edwin)

21. ITALIA 4 (MORODER Aline/MARCH Aaron)

