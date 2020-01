Il team italiano di Coppa del Mondo di parallelo è stato convocato per la serata di giovedì 2 gennaio a Monte Pora (Ita) dal direttore sportivo Cesare Pisoni.

La squadra azzurra composta da Aaron March, Daniele Bagozza, Nadya Ochner, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti, si allenerà nella località bergamasca fino alla giornata di domenica 5 gennaio. Gli allenatori Cesare Pisoni, Rudi Galli ed Alessio Amorth li seguiranno quotidianamente.

Il prossimo impegno in Coppa del mondo è previsto per la giornata di sabato 11 gennaio a Scuol, in Svizzera, dove andrà in scena un gigante parallelo. La classifica generale di parallelo vede attualmente in testa due italiani, ossia Roland Fischnaller e Mirko Felicetti, rispettivamente al primo e al secondo posto.

