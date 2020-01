Sabato 11 gennaio la Coppa del mondo di parallelo tornerà protagonista a Scuol, in Svizzera, per il quinto appuntamento della stagione. Gli atleti torneranno a gareggiare in un gigante parallelo a quasi un mese di distanza dall’ultima gara disputata il 14 dicembre a Cortina: le due prove che si sarebbero dovute svolgere a Carezza e Lackenhof infatti, sono state annullate a causa di condizioni meteorologiche non adeguate per il corretto svolgimento delle sfide.

A guidare la squadra azzurra sarà l’esperto Roland Fischnaller, che si presenterà al via forte della prima posizione nella classifica generale grazie ai due successi a Bannoye e Cortina. Con lui ci saranno anche Aaron March, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Giulia Gaspari, Mirko Felicetti, Mark Hofer, Jasmine Coratti, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti e Nadya Ochner. Il programma si svolgerà tutto in una giornata, quello di sabato 11 gennaio: alle ore 10 ci sarà il via alle qualifiche, l’antipasto delle finalissime previste a partire dalle ore 14. La diretta tv e streaming sarà garantita da Eurosport.

