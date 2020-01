Tre vittorie e ben due doppiette in appena cinque gare. Basterebbero solo questi numeri per spiegare la forza dell’Italia nella Cdm di snowboard parallelo. Il team azzurro guidato da Cesare Pisoni ha ribadito la sua superiorità anche sulla pista austriaca di Bad Gastein, dove ha conquistato i due gradini più alti del podio al termine di una finale tutta italiana. Nell’atto decisivo Daniele Bagozza ha avuto la meglio su Maurizio Bormolini che è finito fuori pista: per il 24enne nato a Bressanone si tratta del secondo successo nella Cdm e più precisamente del terzo podio in carriera. Il valtellinese dell’Esercito invece, torna a casa con qualche rimpianto dopo essere stato ad un passo dalla prima vittoria nella Coppa del mondo.

Bilancio positivo per Roland Fischnaller, quarto al traguardo dopo la sconfitta nella Small Final a favore del tedesco Stefan Baumeister: grazie a questo risultato il 39enne di Funes resta saldamente in vetta nella classifica generale davanti proprio a Baumeister, staccato di 1280 punti. Edwin Coratti, leader dopo le qualifiche, non è andato oltre i quarti di finale finendo così al quinto posto, mentre Mirko Felicetti è 11esimo. Aaron March, Gabriel Messner e March Hofer non hanno superato le qualifiche.

La gara femminile ha visto la vittoria della tedesca Ramona Theresia Hofmeister, bravo ad imporsi nella finale sulla ceca Ester Ledecka. Terza piazza per la svizzera Julie Zogg. Le due azzurre presenti al via, ossia Giulia Gaspari e Nadya Ochner, non sono riuscite a guadagnare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta, classificandosi rispettivamente in 29esima e 32esima posizione.

Ordine d’arrivo PSL maschile Cdm Bad Gastein (Ita):

1. BAGOZZA Daniele ITA

2. BORMOLINI Maurizio ITA

3. BAUMEISTER Stefan GER

4. FISCHNALLER Roland ITA

5. CORATTI Edwin ITA

11. FELICETTI Mirko ITA

20. AARON March ITA

49. MESSNER Gabriel ITA

HOFER Marc ITA non ha terminato la manche

Ordine d’arrivo PSL femminile Cdm Bad Gastein (Ita):

1. HOFMEISTER Ramona Theresia GER

2. LEDECKA Ester CZE

3. ZOGG Julie SUI

4. LANGENHORST Carolin GER

5. JENNY Ladina SUI



29. GASPARI Giulia ITA

32. OCHNER Nadya ITA

