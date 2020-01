La seconda tappa italiana della Cdm di snowboard parallelo ha regalato a Roland Fischnaller il 40esimo podio in carriera. Il 39enne dell’Esercito, leader delle qualifiche mattutine, è stato battuto solo in finale dall’austriaco Andreas Prommegger, adesso in vetta nella classifica di specialità. Il campione di Funes, che voleva fortemente il terzo successo della stagione, può comunque andar fiero del primo posto nella classifica generale con quasi 2000 punti di vantaggio proprio su Prommeger quando mancano sette gare, con il recupero di Carezza che è stato fissato a Livigno il 10 marzo. Nella graduatoria generale di parallelo è quarto Daniele Bagozza, oggi superato ai quarti dal vincitore finale, mentre si sono fermati agli ottavi Aaron March, Edwin Coratti e Mirko Felicetti.

Non ha partecipato alla fase ad eliminazione diretta Maurizio Bormolini, eliminato nelle qualificazioni così come Marc Hofer. Qualifiche senza soddisfazioni anche per le donne azzurre, con Nadya Ochner, Lucia Dalmasso, Sindy Schmalzl, Elisa Caffont, Giulia Gaspari, Alice Lombardi ed Aline Moroder tutte fuori dalle migliori 32. Tra queste c’era la svizzera Julie Zogg, brava ad imporsi nella Big Final ai danni della tedesca Selina Joerg.

Questo a caldo il commento di Roland Fischnaller: “In finale ero molto stanco ma va bene così, sono contento. Ho rischiato di uscire negli ottavi di finale, sono finito in una buca ed ero praticamente fermo pria di riorendermi. Però ho speso tanto e sono arrivato stanco all’ultima run. Non ho mai guardato la classifica generale: l’importante è esserci sempre. Qui a Piancavallo mi sento a casa, il tifo per noi è sempre tanto. Gli altri atleti mi fanno i complimenti per la neve e l’ospitalità. E’ il mio podio numero 40, qui ho vinto anche i Campionati Italiani l’anno passato, qui sentirsi italiano è bello”. Soddisfatto anche il direttore sportivo Cesare Pisoni: “Una prova nel complesso positiva che consente a Roland di allungare nella classifica generale di Cdm, il vero obiettivo della stagione, su una pista non adatta alle nostre caratteristiche. Dopo due doppiette c’è un po’ di amarezza ma è comunque arrivato l’ennesimo podio”. Di seguito invece, il pensiero di Daniele Bagozza: “Non ho iniziato bene anche a causa del numero non buono che ho pescato. Le qualifiche sono andate via via migliorando, poi in gara sono uscito contro Prommegger che ha molta esperienza. Voglio proseguire su questa strada per portare a casa altre soddisfazioni”.ò

Ordine d’arrivo PSL maschile Cdm Piancavallo (Ita):

PROMMEGGER Andreas AUT

2. FISCHNALLER Roland ITA BAUMEISTER Stefan GER LOGYNOV Dmitriy RUS MASTNAK Tim SLO

8. BAGOZZA Daniele ITA

12. MARCH Aaron ITA

14. FELICETTI Mirko ITA

20. BORMOLINI Maurizio ITA

27. HOFER Marc ITA

Valuta questo articolo