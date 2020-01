Loris Framarin ed Emiliano Lauzi ce l’hanno fatta. I due italiani hanno superato le semifinali della gara di slopestyle freesnow valida per la Cdm e di scena sull’Ape di Siusi, conquistando così il pass per la finalissima programmata per le ore 12,30. Il 21enne valdostano ha fatto registrare il punteggio più alto (79,88) al termine dei due salti superando il norvegese Bendli Gjerdalen, il compagno di squadra Lauzi e il giapponese Kaito Hamada: questi quattro parteciperanno così alla prova che decreterà il vincitore insieme ad altri sei alteti tra cui Matt McCormick, Ruki Tobita, Vlad Khadarin, Francis Jobin, Kalle Jarvilehto e Jonas Boesiger.