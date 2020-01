La Cdm di slittino pista naturale torna in Italia e lo fa sul budello di Nova Ponente, in provincia di Bolzano, per il quarto appuntamento della stagione. Il team italiano si presenterà al via con Evelin Lanthaler ed Alex Gruber in vetta nelle classifiche generali, e con l’obiettivo di mostrare ancora una volta tutta la sua forza. Per l’importante impegno il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato ben undici uomini: si tratta di Greta Pinggera, Patrick Lambacher, Florian Clara, Alex Gruber, Stefan Federer, Jakob Laurin Kompatscher, Matthias Lambacher, Daniela Mittermair, Patrick Pigneter ed Evelin Lanthaler.

Il programma scatterà sabato 25 gennaio con un singolo femminile (ore 10 e 11,30) seguita da un doppio maschile previsto alle ore 11. Si proseguirà domenica con un singolo maschile dalle ore 09,00 mentre sarà la consueta gara a squadre (ore 13) a chiudere le danze. Nella graduatoria femminile di Cdm Evelin Lanthaler ha un vantaggio di 70 punti compagna di squadra Greta Pinggera, quest’ultima vincente a Vatra Dornei, mentre tra i maschi i distacchi sono molto limitati: Gruber ha cinque punti di vantaggio sugli austriaci Michael Scheikl e Thomas Kammerlander, appaiati al secondo. Subito dietro c’è Patrick Pigneter, distante dalla vetta appena dieci lunghezze.

Classifica generale Cdm singolo maschile:

1. GRUBER Alex ITA 320

2. SCHEIKL Michael AUT 315

3. KAMMERLANDER Thomas AUT 315

4. PIGNETER Patrick ITA 310

Classifica generale Cdm singolo femminile:

1. LANTHALER Evelin ITA 385

2. PINGGERA Greta ITA 315

3. UNTERBERGER Tina AUT 310

Valuta questo articolo