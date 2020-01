Patrick Pigneter e Florian Clara hanno chiuso in vetta la prima manche del doppio andato in scena sulla pista di casa in Val Passiria. L’equipaggio azzurro si è messo alle spalle la temibile coppia russa composta da Pavel Porshnev e Ivan Lazarev, vincitori della prima tappa di Winterleiten e attualmente attardati di 71 centesimi. Podio virtuale anche per l’altro duo italiano formato dai cugini Lambacher, i quali hanno riportato un distacco di 99 centesimi. La seconda manche scatterà alle ore 12.

Ordine d’arrivo 1a manche doppio Cdm Val Passiria (Ita):

1. PIGNETER Patrick / Clara Florian ITA 0:56.96

2. PORSHNEV Pavel / LAZAREV Ivan RUS +0.71

3. LAMBACHER Patrick / LAMBACHER Matthias ITA +0.99

Valuta questo articolo