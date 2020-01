Sabato 21 dicembre le temperature troppo elevate avevano impedito alla Cdm di slittino pista naturale di prendere il via a Winterleiten, in Austria. Sabato 4 gennaio gli slittinisti ci riproveranno e, salvo cambiamenti dell’ultima ora, tutto dovrebbe filare liscio.

Ad aprire le danze sarà un singolo femminile previsto per le ore 10 (seconda manche alle ore 11,30) seguito da un doppio maschile (ore 11.00 e 12.15). Domenica invece si partirà con un singolo femminile (ore 09.30 e 11.15) mentre a concludere la due giorni di gare sarà una team event con il via programmato alle ore 13. Il tutto sarà visibile in streaming sul sito www.fil-luge.org.

Per le prove d’apertura il direttore tecnico dell’Italia, Armin Zoeggeler, ha convocato ben 12 atleti: saranno presenti Alex Gruber, Florian Clara, Patrick Lambacher, Greta Pinggera, Stefan Federer, Laurin Jakob Kompatscher, Matthias Lambacher, Daniela Mittermair, Patrick Pigneter, Mathias Troger, Christa Unterholzner ed Eveline Lanthaler, quest’ultima vincitrice della Coppa del mondo 2018/2019.

Valuta questo articolo