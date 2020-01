La seconda tappa della Cdm di slittino pista naturale in Val Passiria si è conclusa domenica con le gare a inseguimento del singolo. Si sono aggiudicati due appassionanti gare a eliminazione l‘austriaco Thomas Kammerlander e l’azzurra Evelin Lanthaler, dimostratasi ancora una volta imbattibile.

Kammerlander ha gestito una discesa splendida, la più veloce dell’intera competizione con il tempo di 54”06. L’attuale leader della Coppa del Mondo ha prima eliminato il compagno di squadra Christian Schopf e poi. arrivato ai quarti di finale, ha messo in ginocchio un altro slittinista austriaco, Florian Glatzl. Nella finale a quattro Kammerlander è riuscito nuovamente nell’impresa e si è imposto in 54“09 davanti al compagno di squadra Michael Scheikl e all’azzurro Patrick Pigneter.

Il campione del mondo in carica Alex Gruber (Villandro) si è dovuto accontentare della quarta piazza dopo una disattenzione. “Negli allenamenti prima di Natale qui in val Passiria ero sempre estremamente veloce – le parole di Pigneter a caldo -. Il cambio mi ha fatto perdere un po’ il filo. Vincere la Coppa del Mondo, però, rimane il mio obiettivo di stagione”.

Tra le sedici donne in gara si è affermata Evelin Lanthaler, data per favorita fin dalla vigilia. Nella finale, disputata da quattro slittiniste come in campo maschile, la campionessa in carica ha lasciato a bocca asciutta Tina Unterberger (Austria), l’altra azzurra Greta Pinggera (Lasa) e Michelle Diepold (Austria).

Per lei si tratta dell’undicesima vittoria in Cdm. Bene anche Daniela Mittermair, quinta al traguardo. “Non sono mai scesa così velocemente come oggi – il commento della Lanthaler all’arrivo -. Nonostante ciò, questa non è stata una discesa perfetta, perché ho fatto un errore. Non si può parlare di una gara decisiva per la vittoria della Coppa del Mondo, dato che possono succedere ancora molte cose. La stagione è lunga”.

Ordine d’arrivo inseguimento singolo femminile Cdm Val Passiria (Ita):

1. LANTHALER Eveline ITA 54”86

2. UNTERBERGER Tina AUT 55”49

3. PINGGERA Greta ITA 55”83

4. DIEPOLD Michelle AUT 56”02

Ordine d’arrivo inseguimento singolo maschile Cdm Val Passiria (Ita):

1. KAMMERLANDER Thomas AUT 54”09

2. SCHEIKL Michael AUT 54”23

3. PIGNETER Patrick ITA 54”41

4. GRUBER Alex ITA 55”07

Valuta questo articolo