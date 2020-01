Greta Pinggera può festeggiare la prima vittoria stagionale in Cdm. La 24enne di Silandro è stata la più veloce nel singolo femminile andato in scena sul budello rumeno di Vatra Dornei: battuta la compagna di squadra Evelin Lanthaler, che aveva dominato tutte e tre le gare disputate fino ad ora nella specialità. È stata una prova tiratissima, con la campionessa del mondo in carica bruciata per soli quattro centesimi. Buona anche la prova offerta da Daniela Mittermair, sesta a 2″57. Grazie al successo odierno, Pinggera balza al secondo posto nella classifica generale di Cdm, superando l’austriaca Tina Unterberger, terza nella gara odierna. Resta in vetta Evelin Lanthaler a quota 385.

Ordine d’arrivo singolo femminile Cdm Vatra Dornei (Rou):

1. PINGGERA Greta ITA 1:44.52

2. LANTHALER Evelin ITA +0.04

3. UNTERBERGER Tina AUT +0.39

6. MITTERMAIR Daniela ITA +2.57

