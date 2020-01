Eveline Lanthaler è tornata ad imporsi a Nova Ponente dopo il secondo posto di Vatra Dornei, che aveva interrotto un lungo filotto di vittorie. La campionessa in carica non ha avuto esitazioni sul budello italiano, ed ha battuto la compagna di squadra Greta Pinggera, seconda per 42 centesimi. Grazie al risultato odierno la 28enne nativa di Merano ha ulteriormente incrementato il suo vantaggio sugli inseguitori nella generale, in primis sulla slittinista della Val Venosta, adesso distante di ben 85 punti. Un vantaggio importante ma inferiore a quello accumulato da Patrick Pigneter e Florian Clara (oltre 100 punti) sempre ai vertici nelle prove del doppio. Anche a Nova Ponente infatti, il duo ha trionfato davanti all’equipaggio russo Porshnev/Lazarev facendo registrare la quarta vittoria di fila. Di nuovo a podio anche i cugini Lambacher, reduci da due secondi posti consecutivi, ed oggi terzi. Domenica spazio al singolo maschile seguito da una gara a squadre.

Ordine d’arrivo singolo femminile Cdm Nova Ponente (Ita):

1. LANTHALER Evelin ITA 1:49.94

2. PINGGERA Greta ITA +0.42

3. UNTERBERGER Tina ITA +0.97

6. MITTERMAIR Daniela ITA +2.11

Ordine d’arrivo doppio maschile Cdm Nova Ponente (Ita):

1. PIGNETER Patrick/CLARA Florian ITA 1:55.68

2. PORSHNEV Pavel/LAZAREV Ivan RUS +1.11

3. LAMBACHER Patrick/LAMBACHER Matthias ITA +1.14

Valuta questo articolo