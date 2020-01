Sarà la località rumena di Vatra Dornei ad ospitare la terza tappa della Cdm di slittino pista naturale. L’Italia si presenta all’appuntamento da grande favorita con l’obiettivo di fare bottino pieno specialmente in campo maschile, per permettere agli azzurri Patrick Pigneter e Alex Gruber di avvicinarsi e, se possibile superare, i due austriaci in vetta alla classifica generale ossia Thomas Kammerlander e Michael Scheikl. Missione possibile grazie ai distacchi piuttosto limitati: Pigneter infatti, dista 30 punti dalla prima posizione.

Tra le donne invece, sembra imbattibile l’azzurra Eveline Lanthaler, brava nel conquistare tre vittorie in altrettante gare. Greta Pinggera, terza nella generale, andrà a caccia della prima vittoria stagionale per superare Tina Unterberger, attualmente davanti di 25 punti.

Oltre ai quattro slittinisti italiani già citati, Armin Zoeggeler ha convocato anche Florian Clara, Patrick Lambacher, Stefan Federer, Mathias Troger, Daniela Mittermair, Matthias Lambacher. Il programma scatterà nella giornata di sabato con un doppio previsto per le ore 11, per poi proseguire domenica 19 gennaio con un singolo maschile e femminile. Start alle ore 09,00.

Classifica generale Cdm singolo femminile:

1. LANTHALER Evelin ITA 300

2. UNTERBERGER Tina AUT 240

3. PINGGERA Greta ITA 215

4. DIEPOLD Michelle AUT 190

6. MITTERMAIR Daniela ITA 151

16. UNTERHOLZNER Christa ITA 69

19. STAFFLER Nadine ITA 48

Classifica generale Cdm singolo maschile:

1. KAMMERLANDER Thomas AUT 255

2. SCHEIKL Michael AUT 245

3. PIGNETER Patrick ITA 225

4. GRUBER Alex ITA 220

8. CLARA Florian ITA 124

11. FEDERER Stefan ITA 98

31. LAMBACHER Matthias ITA 28

33. HASELRIEDER Florian ITA 20

35. GRUBER Daniel ITA 17

37. TROGER Mathias ITA 9

38. LAMBACHER Patrick ITA 8