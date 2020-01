Eveline Lanthaler ha chiuso davanti a tutti la prima manche del singolo femminile di scena in Val Passiria. La campionessa in carica ha rifilato ben 83 centesimi alla compagna di squadra Greta Pinggera, a sua volta inseguita dalla austrica Tina Unterberger, distante 85 centesimi dalla vetta. Sesto posto momentaneo per Daniela Mittermair, a 1″26 da Lanthaler. La speranza del team italiano è di ripetere la doppietta realizzata nello stesso format a Winterleiten. La seconda manche scatterà alle ore 11,30.

Ottime notizie arrivano anche dagli uomini, dove Alex Gruber ha realizzato il miglior tempo a pari merito con l’austriaco Thomas Thomas Kammerlander. Poco più dietro Patrick Pigneter, quarto e attardato di soli 27 centesimi: si preannuncia una seconda manche molto tirata a causa dei distacchi molto limitati. Settima posizione Stefan Federer, mentre Florian Clara chiude la classifica dei migliori dieci.

Ordine d’arrivo 1a manche singolo femminile Val Passiria (Ita):

1. LANTHALER Evelin ITA 0:55.07

2. PINGGERA Greta ITA +0.83

3. UNTERBERGER Tina AUT +0.85

4. DIEPOLD Michelle AUT +0.95

5. LAVRENTEVA Ekaterina RUS +1.17

6. MITTERMAIR Daniela ITA +1.26

Ordine d’arrivo 1a manche singolo maschile Val Passiria (Ita):

1. KAMMERLANDER Thomas AUT 0:54.11

2. GRUBER Alex ITA +0.00

3. SCHEIKL Michael AUT +0.22

4. PIGNETER Patrick ITA +0.27

5. BUKIN Grigory RUS +0.66

FEDERER Stefan ITA +0.94 CLARA Florian ITA +1.18

Valuta questo articolo