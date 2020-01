La Cdm di slittino pista artificiale è pronta a tornare protagonista ad Altenberg (Ger) dopo quasi un mese di pausa. Dominik Fischnaller, autore di un grande inizio di stagione con ben tre podi, guiderà la squadra azzurra che presenzierà in terra tedesca con ben nove atleti. Oltre al 26enne di Bressanone ci saranno Ivan Nagler, Ludwig Rieder, Kevin Fischnaller, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Patrick Rastner, Simon Kainzwaldner ed Andrea Voetter. Il programma scatterà nella giornata di venerdì 10 gennaio con un doppio a partire dalle ore 10.30, per poi proseguire sabato con un doppio e un singolo maschile con lo start alle ore 09,25. Stesso orario per il singolo femminile e la staffetta a squadre di domenica che chiuderanno la tre giorni di prove.

Classifica generale singolo maschile Cdm:

1. Repilov Roman RUS 430

2. Mueller Jonas AUT 376

3. West Tucker USA 286

4. Fischnaller Dominik ITA 265

14. Fischnaller Kevin ITA 127

26. Gufler Lukas ITA 44

32. Felderer Leon ITA 20

44. Gufler Alex ITA 2

Classifica generale singolo femminile Cdm:

1. Ivanova Tatyana RUS 397

2. Taubitz Julia GER 380

3. Sweeney Emily USA 303

9. Voetter Andrea ITA 182

28. Hofer Verena ITA 34

33. Oberhofer Marion ITA 28

36. Zoeggeler Nina 22

Classifica generale doppio maschile Cdm:

1. Eggert Toni / Benecken Sascha GER 470

2. Wendl Tobias / Arlt Tobias GER 425

3. Steu Thomas / Koller Lorenz AUT 301

11. Rieder Ludwig / Rastner Patrick ITA 151

13. Nagler Ivan / Malleier Fabian ITA 128

16. Rieder Emanuel / Kainzwaldner Simon ITA 94