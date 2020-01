L’ha sfiorata più volte in questa stagione ed a Lillahammer è finalmente arrivata la tanto agognata vittoria. Dominik Fischnaller ha trionfato nel singolo maschile (valevole anche per i campionati europei) disputato sul budello norvegese mettendo in riga ben due russi ossia Semen Pavlichenko e Roman Repilov, rispettivamente staccati di 174 e 228 millesimi. Il 26enne, a podio in tutte le gare individuali disputate fino ad ora in stagione, può festeggiare un trionfo meritato e ottenuto dopo una seconda manche perfetta, dove è risultato essere il più veloce. Il carabiniere ha conquistato anche l’oro europeo, concludendo così una giornata da sogno. Giornata molto positiva anche per il Kevin Fischnaller, sesto a poco meno di sette decimi dal cugino Dominik. Più dietro invece, Leon Felderer, 30esima a 3″145.

Ordine d’arrivo singolo maschile Cdm Lillehammer (Nor):

1. Fischnaller, Dominik ITA 1:37.737

2. Pavlichenko, Semen RUS +0.174

3. Repilov, Roman RUS +0.228

4. Gleirscher, David AUT +0.467

5. Gorbatcevich, Aleksandr RUS +0.660

6. Fischnaller, Kevin ITA +0.673

30. Felderer, Leon ITA +3.145

Valuta questo articolo