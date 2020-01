Non basta la bella rimonta della seconda manche per consentire a Dominik Fischnaller di salire sul podio nell’ottava tappa di Coppa del mondo sulla pista lettone di Sigulda. Il carabiniere altoatesino, undicesimo a metà gara, è risalito fino al quarto posto, con un distacco conclusivo di 103 mmillesimi dal tedesco Johannes Ludwig, al primo centro stagionale con il tempo di 1’37″246. Davanti a Fischnaller sono finiti anche il leeader della classifica generale Romna Repilov a 17 millesimi e l’austriaco David Gleirscher a 22 millesimi. Presenza in top ten anche per Kevin Fischnaller, nono, mentre Leon Felderer ha concluso ventiseiesimo e Lukas Gufler ventinovesimo. La classifica di coppa vede Repilov allingare a quota 621 punti, Dominik Fischnaller consolida la seconda posizione con 510 punti. Nel pomeriggio si disputeranno le gare sprint delle tre specialità.

Ordine d’arrivo singolo maschile Sigulda (Let):

1. Johannes Ludwig (Ger) 1’37″246

2. Roman Repilov (Rus) +0″017

3. David Gleirscher (Aut) +0″022

4. Dominik Fischnaller (Ita) +0″103

5. Semen Pavlichenko (Rus) +0″178

6. Maksim Aravin (Rus) +0″240

7. Inars Kivlenieks (Let) +0″296

8. Arturs Darzinieks (Let) +0″347

9. Kevin Fischnaller (Ita) +0″373

10. Aleksandr Gorbatchevich (Rus) +0″386

26. Leon Felderer (Ita) +1″264

29. Lukas Gufler (Ita) +3″589