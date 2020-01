Terzo trionfo stagionale per Alexander Tretiakov nella Coppa del mondo maschile di skeleton. Il russo, vincitore Lake Placid e La Plagne, ha concesso il tris sula pista tedesca di Koenigssee, dove ha preceduto il coreano Sungbin Yun di 6 centesimi, terza posizione per il padrone di casa Felix Keisinger.

Dopo i due piazzamenti all’undicesimo posto di Winterberg e Igls, arriva una diciannovesima posizione per Amedeo Bagnis su una pista particolarente tecnica, mentre Manuel Schwaerzer non è riuscita a qualificarsi per la seconda manche, terminando al ventitreesimo posto. In classifica generale Tretiakov sale a 1243 punti contro i 1215 di Martins Dukurs, appena settimo, Bagnis è ventiduesio con 346 punti. La gara femminile ha registrato una doppietta di casa firmata da Tina Hermann e Jacqueline Loelling, terza posizione per la russa Elena Nikitina. Ventiduesimo posto per Alessia Crippa, all’esordio sul massimo circuito.

Ordine d’arrivo gara femminile Cdm Koenigssee (Ger):

Hermann Tina GER 1:42.79 Loelling Jacqueline GER +0.18 Nikitina Elena RUS +0.41

22. Crippa Alessia ITA 53.37

Ordine d’arrivo gara maschile Koenigssee (Ger):

Alexander Tretiakov (Rus) 1’40″27 Sungbin Yun (Kor) +0″06 Felix Keisinger (Ger) +0″39 Axel Jungk (Ger) +0″40 Alexander Gassner (Ger) +0″41

19. Amedeo Bagnis (Ita) +2″15

23. Manuel Schwaerzer (Ita) 51″34

