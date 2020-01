Prosegue il momento positivo di Amedeo Bagnis, ancora una volta undicesimo nella gara di Cdm andata in scena sul budello di Innsbruck, in Austria. Il 20enne del Bob Club Cortina, in grande spolvero nelle ultime uscite, ha mostrato ancora di nuovo tutte le sue qualità: solo cinque centesimi lo hanno separato da una top 10 ampiamente alla porta soprattutto dopo il sesto posto conquistato nella prima manche. Bagnis ha pagato a caro prezzo un piccolo errore nella fase di spinta, ma restano le sensazioni positive in vista dei prossimi appuntamenti. Il più veloce è stato il lettone Martins Duruks, che consolida così la vetta della generale, seguito dal coreano Sungbin Yun e dal russo Alexander Tretiakov, staccati rispettivamente di 42 e 44 centesimi. L’altro azzurro al via, Manuel Schwaerzer, si è fermato in 27esima posizione.

Arrivano buone notizie per l’Italia anche dal campo femminile, con la 27enne poliziotta Valentina Margaglio che si è piazzata tra le migliori dieci, precisamente in nona posizione a 65 centesimi dalla leader Jacqueline Loelling. Grazie ai 225 punti odierni la tedesca consolida il primo posto nella classifica generale davanti proprio all’austriaca Janine Flock, quest’ultima seconda per solo due centesimi nella discesa disputata questa mattinata sul circuito di casa.

Ordine d’arrivo gara maschile Cdm Innsbruck (Aut):

1. Dukurs Martins LET 1:44.50

2. Yun Sungbin KOR +0.42

3. Tretiakov Alexander RUS +0.44

4. Wyatt Marcus GBR +0.72

5. Kim Jisoo KOR +0.90

11. Bagnis Amedeo ITA +1.11

27. Schwaerzer Manuel ITA eliminato nella prima manche

Ordine d’arrivo gara femminile Cdm Innsbruck (Aut):

1. Loelling Jacqueline GER 1:47.44

2. Flock Janine AUT +0.02

3. Henry Megan USA +0.26

4. Nikitina Elena +0.40

5. Hermann Tina GER +0.53



9. Margaglio Valentina ITA +0.65