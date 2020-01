Mattia Gaspari si è classificato al sesto posto al termine della gara maschile di skeleton valevole per l’Intercontinental Cup e andata in scena a Pyeongchang. Il 26enne delle Fiamme Azzurre, costante nel corso delle due manche, ha chiuso a 1″32 dal coreano Seunggi, in vetta davanti al tedesco Christopher Grotheer e al britannico Craig Thompson, rispettivamente staccati di 60 e 73 centesimi. Tra le donne invece, la vittoria è andata all’americana Katie Uhlaender, brava nel mettersi alle spalle l’olandese Kimberley Bos e la cinese Yangqi Zhu. Subito fuori dalla top 10 c’è l’unica azzurra iscritta alla prova, Elena Scarpellini, 11esima e attardata di 2″36. Nella notte tra venerdì e sabato si replicherà con altre due gare sempre sul circuito coreano.

Ordine d’arrivo gara maschile Intercontinental Cup Pyeongchang (Kor):

Jung Seunggi KOR 1:44.35 Grotheer Christopher GER +0.60 Thompson Craig GBR +0.73 Von Schleinitz Kilian GER +0.92 Crumpton Nathan ASA +0.94

6. Gaspari Mattia ITA +1.32 Mccrary Austin USA +1.49 Lynch Mark CAN +1.52 Timmings Nicholas AUS +1.71 Garbett Stephen USA +2.07

Ordine d’arrivo gara femminile Intercontinental Cup Pyeongchang (Kor):

Uhlaender Katie USA 1:47.19 Bos Kimberley NED +0.36 Zhu Yangqi CIN +0.47 Curtis Kelly USA +0.57 Votz Stefanie GER +1.07 Lee Jeonghyeok KOR +1.39 Pittaway Ashleigh Fay GBR +1.55 Roderick Sara USA +1.63 Coltman Amelia GBR +1.67 Silveira Nicole Rocha BRA +1.78

11. Scarpellini Elena ITA +2.36

Valuta questo articolo