Sono tre gli azzurri che parteciperanno alle due gare della Cdm di skeleton programmate per il prossimo 31 gennaio e 1 febbraio sul budello di St. Moritz, in Svizzera. Stiamo parlando di Amedeo Bagnis, Manuel Schwaerzer e Valentina Margaglio, quest’ultima in crescita e reduce dal nono posto centrato lo scorso 17 gennaio a Innsbruck. Ci sono discrete aspettative anche sul 20enne del Bob Club Cortina, alla quarta partecipazione in carriera nella manifestazione e alla ricerca del primo piazzamento nella top 10. Nei medesimi giorni Pyeongchang ospiterà l’Intercontinental Cup: per l’appuntamento in Corea del Sud il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato Elena Scarpellini e Mattia Gaspari, settimo lo scorso venerdì nella gara di Lake Placid.