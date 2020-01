Amedeo Bagnis ci ha preso gusto e non ha intenzione di fermarsi. Il 20enne del Bob Club Cortina ha centrato la terza vittoria consecutiva in Coppa Europa, la seconda di fila ad Innsbruck, chiudendo così una due giorni da sogno sul budello austriaco. Bagnis ha costruito la vittoria nella prima manche dove ha registrato il miglior tempo: così si spiega l’1’46″50 finale, grazie al quale si è messo alle spalle il britannico Matt Weston staccato di 14 centesimi. Va a podio anche il giapponese Hiroatsu Takahashi, terzo a 0″35. Grazie al primo posto odierno, il portacolori si è portato in vetta nella classifica generale della competizione con 283 punti, due in più del tedesco Felix Seibel. Settimo tempo per l’altro italiano Mattia Gaspari, mentre sono più indietro Manuel Schwaerzer e Pietro Drovanti, con quest’ultimo che si è fermato nella prima manche

Da incorniciare anche la prestazione odierna di Alessia Crippa, capace di centrare nuovamente la seconda posizione così come accaduto nella prova di venerdì. Davanti a lei c’è solo Amelie Coltman, più veloce di soli 20 centesimi. Ancora bene Valentina Margaglio, settima dopo il podio nella gara di ieri. Elena Scarpellini e Alessandra Fumagalli invece, non sono andate oltre la 13esima e 16esima piazza.

Ordine d’arrivo gara maschile Coppa Europa Innsbruck (Aut):

1. Bagnis Amedeo ITA 1:46.50

2. Weston Matt GBR +0.14

3. Takahashi Hiroatsu JPN +0.35

4. Roettig Stefan GER +0.52

5. Renner Cedric GER +0.74

7. Gaspari Mattia ITA +0.85

12. Schwaerzer Manuel ITA +1.00

26. Drovanti Pietro ITA eliminato nella prima manche

Ordine d’arrivo gara femminile Coppa Europa Innsbruck (Aut):

1. Coltman Amelia GBR 1:49.25

2. Crippa Alessia ITA +0.20

3. Tararychenkova Alina SVK +0.27

4. Wimmer Sarah GER +0.60

5. Stevenson Hannah GBR +0.67

7. Margaglio Valentina ITA +1.10

13. Scarpellini Elena ITA +2.33

16. Fumagalli Alessandra ITA +2.63

