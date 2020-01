Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno degli Australian Open, sconfitto da Fucsovics, il quale ha meritato di passare il turno come ammesso anche dal tennista azzurro. Il giovane altoatesino ha parlato a caldo dopo la sconfitta, analizzando ciò che non è andato per il verso giusto:

“Sono molto deluso e anche se ho perso il servizio sempre dalla stessa parte del campo perché non sono stato capace di gestire il vento contrario, non voglio aggrapparmi a scuse: Fucsovics ha giocato semplicemente meglio. Sono giovane e ho ancora tanto da imparare e in questo senso la trasferta australiana mi ha aiutato perché anche in questa partita ci sono più aspetti positivi che negativi. Questa sconfitta non è la fine del mondo“. Per il nostro Jannik Sinner ci saranno sicuramente altre opportunità per mettersi in mostra negli Slam.

