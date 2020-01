Dopo il ko in Eurolega contro il Fenerbahce l’Olimpia Milano rialza la testa in campionato. La formazione meneghina, sconfitta nell’ultimo turno da Brescia e scivolata al quinto posto, torna alla vittoria battendo Trieste in trasferta con il punteggio di 67-85. Il miglior marcatore della gara, dominata dall’Olimpia Milano che ha chiuso con un sicuro +7 (34-41), è stato Luis Scola (20 punti). Non sono bastati i 15 di Jones a Trieste per evitare il ko.

