Serena Williams sta giocando in questi giorni gli Australian Open in quel di Melbourne, una terra colpita nelle scorse settimane da numerosi incendi che hanno creato non pochi problemi a flora e fauna australiane. Ebbene, la tennista americana ha voluto portare idealmente con sé in campo uno dei simboli di questa terra, simbolo anche del disastro ambientale avvenuto nei giorni scorsi: il koala. Sulle unghie della Williams è stato infatti disegnato con lo smalto un koala, dopo tante brutte immagini di piccoli esemplari costretti a sfuggire alle fiamme, Serena ha voluto rendergli omaggio.

