Serena Williams si appresta ad iniziare il suo 2020 partendo dall’Australia, dove si terrà il primo Slam della stagione. La tennista americana, giunta in Oceania qualche giorno prima degli Australian Open per un match di esibizione, è stata intervistata dal NZ Herald. I colleghi hanno stuzzicato la tennista in merito alla sua amicizia con Meghan Markle, moglie del Principe d’Inghilterra Harry, al centro di numerose polemiche a seguito della scelta di distaccarsi dalla famiglia reale per vivere in tranquillità probabilmente in California.

Ebbene, Serena Williams da buona amica non ha voluto esporsi in merito alle decisioni recenti di Meghan, ma l’ha elogiata per il comportamento e l’affetto nei suoi confronti: “Non voglio toccare questo argomento, grazie – ha dichiarato in merito alla querelle reale che ha coinvolto la Markle -. Meghan ha fatto un volo lunghissimo con un neonato per vedermi giocare a New York, io probabilmente non ci sarei riuscita. Questo per mostrarti che è una persona meravigliosa ed è solo una delle tante cose che ha fatto per me. La chiamo, le scrivo in qualsiasi momento, e lei c’è sempre. Non importa cosa stia attraversando in quel momento, è semplicemente fantastica nei miei confronti”.

