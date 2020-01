Tutto è bene quel che finisce bene per Mario Balotelli, prosciolto dal Tribunale di Napoli al termine del procedimento intentato nei suoi confronti dalla polizia municipale del capoluogo campano.

Super Mario era stato denunciato per istigazione a delinquere, esercizio di gioco d’azzardo, violazione del testo unico dell’ambiente, abbandono di rifiuti pericolosi e getto pericoloso di cose in seguito all’episodio dello scooter in mare. Lo scorso 8 luglio, l’attaccante del Brescia aveva promesso 2000 euro a Catello Buonocore, suo amico e gestore di un bar a Mergellina, se si fosse buttato in acqua con il motorino.

Detto e fatto, come documentato sui social da un video diventato subito virale. Il lavoro dell’avvocato Gino Fabio Fulgeri ha permesso che Balotelli venisse prosciolto, perché il fatto è penalmente irrilevante. Il pm e il gip hanno accolto l’istanza di archiviazione nei suoi confronti, chiudendo così di fatto il procedimento.

