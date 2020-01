La vacanza sulla neve di Madonna di Campiglio è terminata per Valentino Rossi e la sua Francesca Sofia Novello. Dopo una fuga al caldo a seguito della 12 Ore del Golfo, la bellissima coppia è tornata in Italia per la consueta vacanza sulla neve per un Capodanno stellare, tra divertimento e tanto sport.

Alla vigilia del ritorno a casa, Francesca Sofia Novello ha pubblicato sui social un dolce video che mostra una sciata di coppia. La bella modella italiana ed il suo Valentino sono stati immortalati mentre scendevano insieme in pista con i loro snowboard.

Adesso, però, è arrivato il momento di rientrare a casa e di riprendere gli allenamenti in vista di un 2020 importantissimo.

