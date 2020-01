Dopo aver saltato la discesa libera odierna, Sofia Goggia ha comunicato la sua decisione in merito al supergigante che nella giornata di domani chiuderà la tre giorni di coppa del mondo Bansko: la sciatrice azzurra, caduta nella discesa libera di venerdì, non prenderà parte alla gara.

Lo rivela la Fisi, spiegando che “le sue condizioni sono in miglioramento ma lo staff tecnico in accordo con la diretta interessata ha preferito non schierarla in questa occasione“.

