La settima e ultima tappa del Tour de Ski è andata in scena in Val di Fiemme e non ha regalato sorprese: ha visto trionfare ancora una volta Therese Johaug. Favoritissima alla vigilia, la norvegese ha dominato la Mass Start di 10 km facendo letteralmente il vuoto sulla salita del Cermis. La compagna di squadra Heidi Weng ha provato a starle dietro all’inizio, ma è stata una missione praticamente impossibile come dimostrano i 50 secondi di ritardo accusati all’arrivo. Ingvild Oestberg ha completato il podio tutto Norge con un distacco finale pari a 54″5. La classifica conclusiva del Tour de Ski vede trionfare Therese Johaug davanti alla russa Natalia Neprayeva e all’altra norvegese Ingvild Oestberg. Ad imporsi nella classifica a punti è invece la slovena Anamarija Lampic.

La prima italiana a tagliare il traguardo sul Cermis è stata Anna Comarella, 15esima a 2’47″0 dalla vetta: la bellunese ha tenuto molto bene anche nell’ultima difficile salita dimostrando ancora una volta tutte le sue qualità. Per la 22enne delle Fiamme Oro c’è la soddisfazione dell’ottimo piazzamento nella generale (18esima) oltre al primo posto nella speciale graduatoria delle Under 23. L’altra italiana al via ossia Elisa Brocard, ha concluso la prova odierna al 39esimo posto con un ritardo di 6’28″6.

Questo il commento della Comarella al termine della prova: “Sono molto contenta anche perché all’inizio della salita non ero messa benissimo. Nella parte finale invece ho trovato un po’ di energia che mi ha aiutato a superare qualche avversaria. Soddisfatta del mio piazzamento del Tour de Ski soprattutto della prima posizione nella classifica Under 23: è di buon auspicio in vista dei Mondiali di fine marzo”.

Ordine d’arrivo 15 km femminile Mass Start Tour de Ski Val di Fiemme (Ita):

1. JOHAUG Therese NOR 34.21.6

2. WENG Heidi NOR +50.3

3. OESTBERG Ingvild NOR +54.5

4. NEPRAYEVA Natalia RUS +57.1

5. STADLOBER Teresa AUT +1:15.1

6. DIGGINS Jessica USA +1:51.1

7. BRENNAN Rosie USA +1:58.0

8. HAGA Ragnhild NOR +2:06.5

9. JACOBSEN Astrid NOR +2:10.4

10. HENNIG Katharina GER +2.12.9

15. COMARELLA Anna ITA +2:47.0

39. BROCARD Elisa ITA +6:28.6