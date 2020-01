La sprint di Dresda non regala gioie all’Italia, con tutti gli atleti usciti ai quarti di finale. La vittoria nella gara maschile va al francese Lucas Chanavat, quest’anno in grande condizione, che ha regolato nella finalissima il norvegese Sindre Skar e lo svedese Johan Haeggstroem. Federico Pellegrino e Maicol Rastelli non sono riusciti a superare i quarti, rimanendo così esclusi dai turni di finale. Ma se il livignasco può considerarsi soddisfatto per il ventesimo posto, non altrettanto di può dire per il campione valdostano, estromesso dalla lotta per la qualificazione alla semifinale da un maldestro contatto provocato dal francese Richard Jouve in una curva, impegnato a sorpassare proprio Pellegrino. La classifica generale di coppa vede Bolshunov al comando con 1081 punti, seguito da Klaebo con 1006 e Ustiugov con 845, quella sprint Chanavat con 302 punti davanti a Klaebo con 250 e Retivykh con 206, Pellegrino è sesto con 187.

La vittoria al femminile è andata alla svedese Linn Svahn, davanti alla slovena Anamarija Lampic e all’altra svedese Maja Dahlqvist. Anche in questo caso, Greta Laurent e Alice Canclini si sono fermate ai quarti di finale. Il programma di domenica nella città tedesca, prevede le due Team sprint sempre in passo pattinato.

Ordine d’arrivo sprint TL maschile Dresda (Ger):

1. Lucas Chanavat (Fra)

2. Sindre Skar (Nor)

3. Johan Haeggstroem (Sve)

4. Paal Aune (Nor)

5. Renaud Jay (Fra)

6. Haavard Taugboel (Nor)

20. Maicol Rastelli (Ita)

27. Federico Pellegrino (Ita)

41. Michael Hellweger (Ita)

49. Stefan Zelger (Ita)

Ordine d’arrivo sprint TL femminile Dresda (Ger):

1. Linn Svahn (Sve)

2. Anamarija Lampic (Slo)

3. Maja Dahlqvist (Sve)

4. Sophie Caldwell (Usa)

5. Linn Soemskar (Sve)

6. Laurien Van der Graaff (Svi)

22. Greta Laurent (Ita)

30. Alice Canclini (Ita)

42. Lucia Scardoni (Ita)

48. Ilaria Debertolis (Ita)