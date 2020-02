Ha preso il via sulle montagne orobiche il Bergamo Ski Tour, la due giorni di gare nazionali che assegnano i titoli italiani. Ad aprire le danze una sprint in tecnica classica sulla pista di Spiazzi di Gromo, che ha registrato il successo del favorito Federico Pellegrino. Il valdostano, che difende i colori delle Fiamme Oro Moena, ha ottenuto lo scudetto numero sette (sesto consecutivo) della carriera, precedendo nella finalissima a sei Maicol Rastelli (Centro Sportivo Esercito) e Simone Daprà (Fiamme Oro Moena), quest’ultimo si è assicurato pure il titolo under 23 davanti a Mattia Armellini e Simone Mocellini.

In campo femminile primo trionfo per Lucia Scardoni. La veronese delle Fiamme Gialle ha preceduto le commilitoni Greta Laurent e Francesca Franchi, quarta e fuori dal podio Caterina Ganz, seguita da Cristina Pittin. Fra le under 23 il successo è andato a Franchi davanti a Pittin e Martina Bellini. Sabato 1 febbraio seconda gara in programma con la 15 km a tecnica libera maschile e la 10 km femminile.

Ordine d’arrivo sprint TC maschile CIA Spiazzi di Gromo (Bg):

1. Federico Pellegrino (Fiamme Oro Moena)

2. Maicol Rastelli (Centro Sportivo Esercito)

3. Simone Da Prà (Fiamme Oro Moena)

4. Giandomenico Salvadori (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle)

5. Mattia Armellini (Fiamme Oro Moena)

6. Mikael Abram (Centro Sportivo Esercito)

Ordine d’arrivo sprint TC femminile CIA Spiazzi di Gromo (Bg):

1. Lucia Scardoni (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle)

2. Greta Laurent (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle)

3. Francesca Franchi (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle)

4. Caterina Ganz (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle)

5. Cristina Pittin (Centro Sportivo Esercito)

6. Ilaria Debertolis (Fiamme Oro Moena)