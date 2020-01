Simon Krueger è il primo ad arrivare sul Cermis nella settima e ultima tappa del Tour de Ski in Val in Fiemme, ma la copertina di giornata se è tutta per Alexander Bolshunov bravo a fare l’en plein. Il russo, terzo nella prova odierna, ha infatti vinto il torneo aggiudicandosi così ben 400 punti che gli permettono di salire in vetta alla classifica generale di Coppa del mondo. Un traguardo importante in vista del prosieguo della stagione: a farne le spese è il campione norvegese Johannes Klaebo, in grande difficoltà nella 10 km conclusa in 21esima posizione. Il norvegese ha comunque limitato i danni arrivando terzo nel Tour de Ski dietro anche all’altro russo Sergey Ustiugov.

Giandomenico Salvadori ha chiuso la gara di distanza al 41esimo posto lontano dalla vetta 2’47″1, mentre sono più indietro Mikael Abram e Maicol Rastelli. Assente Federico Pellegrino, che ha preferito preservare le forze in vista delle sprint in tecnica libera del prossimo weekend in programma a Dresda.

Ordine d’arrivo Mass Start 10 km maschile Tour de Ski Val di Fiemme (Ita):

1. KRUEGER Simon NOR 30:55.8

2. ROETHE Sjur NOR +13.9

3. BOLSHUNOV Alexander RUS +22.3

4. SPITSOV Denis RUS +22.3

5. USTIUGOV Sergey RUS +35.6

6. COLOGNA Dario SUI +41.0

7. MELNICHENKO Andrey RUS +44.8

8. ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND +47.8

9. LARKOV Andrey RUS +53.7

10. LAPALUS Hugo FRA +59.3

41. SALVADORI Giandomenico ITA +2:47.1

51. ABRAM Mikael ITA +3:59.1

54. RASTELLI Maicol ITA +4:20.0