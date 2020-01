Lo scorso 22 dicembre, a causa delle forti nevicate, la discesa femminile programmata in Val d’Isere non è stata disputata. Secondo la comunicazione resa nota dalla FIS, la gara è in programma a Bansko, Buglaria, il prossimo 24 gennaio. L’orario non è ancora stato stabilito.

Ad aprire le danze sarà come di consueto la sciata in pista prevista per giovedì 23 gennaio, poi ben due discese, una venerdì e l’altra sabato, quest’ultima al via alle ore 09:45 italiane. Domenica spazio al superG con lo start alle ore 09:15. La combinata alpina che si sarebbe dovuta svolgere in Val d’Isère invece, non verrà recuperata.

