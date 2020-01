Sono otto i convocati per la due giorni di Coppa del mondo di sci di fondo a Dresda, in Germania. Il circuito cittadino ospita il massimo circuito per la terza volta nella storia e conserva ottimi ricordi per la squadra azzurra, protagonista nel 2018 quando Federico Pellegrino si impose sia nella sprint individuale che nella team sprint a tecnica libera, al fianco di Dietmar Noeckler.

Il valdostano (due secondi posti in questa stagione) ci riproverà con Maicol Rastelli, Stefan Zelger e Michael Hellweger, mentre le gare femminili proporranno Greta Laurent, Lucia Scardoni, Ilaria Debertolis e Alice Canclini. Il programma prevede sabato 11 gennaio la disputa delle sprint in pattinato con la fase a eliminazione diretta fissata alle ore 13.30 (diretta televisiva Eurosport), domenica 12 gennaio toccherà alle team sprint alle ore 13.30, sempre su Eurosport.

