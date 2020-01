Federico Pellegrino ha siglato il quarto tempo nel corso delle qualifiche che definiscono i trenta partecipanti alle finali della sprint di Cdm programmate per la mattina di domenica dalle ore 11,45. Sul circuito di Oberstdorf, il 29enne medagliato olimpico ha concluso la 1,6 Km con un distacco di 6″92 dal norvegese Johannes Klaebo, al vertice davanti ai compagni di squadra Erik Valnes e Paal Golberg. Sarà presente ai quarti di finale anche Maicol Rastelli, 12esimo, mentre non ce l’hanno fatta Stefan Zelger e Francesco De Fabiani. In campo femminile possono sorridere Lucia Scardoni e Greta Laurent, entrambe tra le migliori 20 e con il pass per la fase ad eliminazione diretta, più indietro invece Nicole Monsorno e Francesca Franchi, le quali chiudono qui la due giorni di gare in terra tedesca.