Chi si aspettava sorprese è rimasto ancora una volta deluso. Therese Johaug si è imposta con autorità anche nella 10 km a tecnica libera andata in scena a Nove Mesto, in Repubblica. La norvegese è rimasta in testa dall’inizio alla fine, rifilando 32″7 alla russa Natalia Neprayeva, quest’ultima brava nel superare agli 8,5 km Heidi Weng, a lungo dietro alla compagna di squadra ma in calo nel finale.

In casa Italia prosegue il momento positivo di Anna Comarella, 21esima e ancora a punti dopo un Tour de Ski brillante, mentre è 32esima Ilaria Debertolis. La poliziotta di Transacqua ha disputato una prova più che positiva, non riuscendo per un soffio a rientrare tra le migliori trenta. Le donne saranno protagonista nella giornata di domenica in un’altra prova distance, questa volta ad inseguimento.

Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Cdm Nove Mesto (Cze):

JOHAUG Therese NOR 23:51.6 NEPRAYEVA Natalia RUS +32.7 WENG Heidi NOR +40.3 DIGGINS Jessica USA +48.5 HAGA Ragnhild NOR +48.8 OESTBERG Ingvild NOR +49.7 PARMAKOVSKI Krista FIN +51.0 LUNDGREN Moa SWE +58.1 ANDERSSON Ebba SWE +1:04.3 RAZYMOVA Katerina CZE +1:07.6

21. COMARELLA Anna ITA +1:41.8

32. DEBERTOLIS Ilaria ITA +2:06.3

