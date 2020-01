Tripletta norvegese nella 10 km a tecnica classica femminile di Dobbiaco, quarta tappa del Tour de Ski. Come previsto, la leader della manifestazione Therese Johaug e Ingvild Oestberg hanno fatto gara di testa, giocandosi il successo allo sprint, che ha visto quest’ultima imporsi per pochi centimetri. Heidi Weng invece ha preceduto di un nulla sul traguardo la russa Natalia Nepryaeva per completare il podio virtuale di giornata, con Astrid Jacobsen quinta e la svedese Ebba Andersson sesta.

Prova gagliarda anche di Anna Comarella, la cortinese ha concluso al ventinovesimo posto a poco più di 3′, alle sue spalle Lucia Scardoni 37sima, Elisa Brocard 44sima e Caterina Ganz 46sima, non è partita Ilaria Debertolis. In classifica generale Johaug conserva 22″ di vantaggio sulla coppia formata da Oestberg e Nepryaeva, giovedì 2 gennaio il Tour osserva il secondo e ultimo giorno di riposo, prima del gran finale in Val di Fiemme con tre gare fra venerdì e domenica.

Ordine d’arrivo 10 km TC femminile pursuit Tour de Ski Dobbiaco (Ita):

1 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 26’51″5

2 JOHAUG Therese 1988 NOR +0″4

3 WENG Heidi 1991 NOR +27″2

4 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS +27″3

5 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR +27″7

6 ANDERSSON Ebba 1997 SWE +28″1

7 LAMPIC Anamarija SKI +1’29″4

8 STADOBLER Teresa AUT +1’29″8

9 HENNIG Katharina 1996 GER +1’30″1

10 KALLA Charlotte SVE +1’30″6

29 COMARELLA Anna 1997 ITA +3’09″0

37 SCARDONI Lucia 1991 ITA +3’48″6

46 GANZ Caterina 1995 ITA +4’51″8

44 BROCARD Elisa 1984 ITA +4’47″9

DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA ritirata

Classifica generale Tour de Ski dopo quattro gare su sette:

1 JOHAUG Therese 1988 NOR 1:22:05.0

2 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR +22.0

3 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS +22.0

4 WENG Heidi 1991 NOR +38.0

5 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR +50.0

6 ANDERSSON Ebba 1997 SWE +51.0

7 LAMPIC Anamarija 1995 SLO +1:25.0

8 WENG Tiril Udnes 1996 NOR +1:34.0

9 MAUBET BJORNSEN Sadie 1989 USA +2:09.0

10 DIGGINS Jessica 1991 USA +2:16.0

27 COMARELLA Anna 1997 ITA +4:42.0

33 SCARDONI Lucia 1991 TA +5:56.0

39 BROCARD Elisa 1984 ITA +6:55.0

44 GANZ Caterina 1995 ITA +7:43.0

