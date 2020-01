Oberstdorf ospita nel fine settimana una nuova tappa del circuito di Coppa del mondo. In programma sabato 25 gennaio le skiathlon (7,5 km+7,5 km per le donne dalle ore 10.00 e 15 km+15 km per gli uomini alle ore 12.00), nelle quali saranno schierati Anna Comarella, Ilaria Debertolis e Francesca Franchi in campo femminile e Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Dietmar Noeckler, Paolo Ventura, Simone Daprà e Lorenzo Romano fra gli uomini.

Domenica 26 gennaio spazio invece alle sprint in tecnica classica (fase a eliminazione diretta a partire dalle ore 11.45) con Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli e Stefan Zelger da una parte e Greta Laurent, Lucia Scardoni, Francesca Franchi e la debuttante Nicole Monsorno (ventenne finanziera trentina di Varenna) dall’altra.

Oberstdorf è la località che ospiterà nel 2021 i Mondiali per la terza volta nella storia dopo le edizioni del 1987 e 2005, l’Italia vanta in questa località due vittorie con Marco Albarello in una 15 km del 1987 e con Maurilio De Zolt in una 50 km sempre nello stesso anno, mentre Francesco De Fabiani ha ottenuto un secondo posto nella 15 km a tecnica classica del 2019, inserita all’interno del Tour de Ski, e due terzi posti sempre sulla stesa distanza nel 2016 e 2018 e sempre all’interno dello stesso torneo.

