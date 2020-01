Johannes Klaebo è imbattibile in Val di Fiemme. Dopo la vittoria da vero campione nella Mass Start di venerdì, il norvegese si è ripetuto nella sprint rifilando distacchi super agli avversari sin dalle qualifiche.

I due russi Ustiugov e Bolshunov hanno provato a impensierirlo fino alla fine ma al traguardo si sono dovuti inchinare davanti al medagliato olimpico. Giornata positiva solo a metà per Federico Pellegrino, designato alla vigilia come il grande avversario di Klaebo nonostante un tracciato non proprio adatto alle sue caratteristiche. Il poliziotto di Nus si è confermato il migliore degli altri nelle qualifiche ma non è riuscito incredibilmente a superare i quarti di finale dove è stato beffato proprio sul rettilineo finale dopo una grande rimonta.

Si sono fermati alla prima fase ad eliminazione diretta anche gli altri azzurri Maicol Rastelli e Stefan Zelger, che però sono riusciti a dare battaglia nelle rispettive batteria. Fuori nelle qualifiche invece, Mikael Abram e Giandomenico Salvadori.

Ordine d’arrivo sprint maschile Tour de Ski Val di Fiemme (Ita):

KLAEBO Johannes NOR USTIGOV Sergey RUS BOLSHUNOV Alexander RUS GOLBERG Paal NOR RETIVYKH Gleb RUS MELNICHENKO Andrey RUS

PELLEGRINO Federico ITA eliminato nei quarti di finale

RASTELLI Maicol ITA eliminato nei quarti di finale

ZELGER Stefan ITA eliminato nei quarti di finale

ABRAM Mikael ITA eliminato nelle qualificazioni

SALVADORI Giandomenico ITA eliminato nelle qualificazioni

