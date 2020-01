Tripletta italiana nella 15 km in tecnica classica di Campra (Svi) valida per l’Alpen Cup seniores. Dietmar Noeckler è salito sul gradino più alto del podio con il tempo di 38’44″9, precedendo Stefano Gardener di 22″7 e Paolo Ventura di 23″3, nella top ten anche Simone Da Prà sesto, Daniele Serra nono e Luca Del Fabbro decimo. Fra le donne arrivano altri due podi con Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini, precedute solamente dalla francese Coralie Bentz. Nella categoria juniores terzo posto di Davide Graz nella 15 km maschile, con Ivan Mariani nono, in campo femminile ottava Valentina Maj, nona Martina Di Centa e decima Nicole Monsorno.

Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Alpen Cup seniores Campra (Svi):

1 BENTZ Coralie 1996 FRA 28:37.1

2 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA +1.5

3 PELLEGRINI Sara 1986 ITA +20.0

4 PITTIN Cristina 1998 ITA +20.2

5 MAYER Celine 1998 GER +24.9

6 HIERNICKEL Lydia 1996 SUI +26.3

7 HERRMANN Nadine 1995 GER +47.7

8 HYNCICOVA Petra 1994 CZE +50.1

9 BELLINI Martina 1998 ITA +51.3

10 STEINER Desiree 1998 SUI +52.6

11 FRANCHI Francesca 1997 ITA +58.9

16 LAURENT Greta 1992 ITA +1:22.8

26 ANTONIOL Erica 1995 ITA +2:33.0

30 COLOMBO Laura 1999 ITA +3:15.2

Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Alpen Cup seniores Campra (Svi):

1 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 38:44.9

2 GARDENER Stefano 1990 ITA +22.7

3 VENTURA Paolo 1996 ITA +23.3

4 WICK Thomas 1991 GER +26.4

5 CHAUVIN Valentin 1995 FRA +29.8

6 DAPRA Simone 1997 ITA +33.6

7 PRALONG Candide 1990 SUI +37.8

8 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA 39:25.8 +40.9

9 SERRA Daniele 1996 ITA +44.2

10 DEL FABBRO Luca 1999 ITA +50.7

11 PANISI Gilberto 1994 ITA +50.9

19 ROMANO Lorenzo 1997 ITA +1:22.5

40 LONGO Alessandro 1999 ITA +2:46.1

41 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA +2:51.7

44 CORADAZZI Martin 1998 ITA +2:58.1

45 MOCELLINI Simone 1998 ITA +3:11.1

51 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA +3:25.3

52 CASTELLI Nicola 1997 ITA +3:29.9

53 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA +3:36.1

54 FACCHINI Davide 1999 ITA +3:37.6

55 ARMELLINI Mattia 1997 ITA +3:44.5

61 MAGLI Pietro 1999 ITA +4:33.2

Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Alpen Cup juniores Campra (Svi):

1 LOHMANN Lisa 2000 GER 28:41.5

2 WIGGER Siri 2003 SUI +24.0

3 WEBER Anja 2001 SUI +41.7

4 LOESCHKE Jessica 2000 GER +48.6

5 KAELIN Nadja 2001 SUI +54.4

6 LOZZA Anja 2000 SUI +57.1

7 KAMMLER Cindy 2000 GER +1:17.8

8 MAJ Valentina 2000 ITA +1:19.0

9 DI CENTA Martina 2000 ITA +1:21.6

10 MONSORNO Nicole 2000 ITA 30:10.8 +1:29.3

11 JEANTET Emilie 2000 ITA +1:38.9

18 CASSOL Federica 2000 ITA +2:34.6

25 BOCCARDI Maria Eugenia 2000 ITA +3:04.3

31 ROSSI Anna 2001 ITA +3:48.7

32 COZZI Giulia 2001 ITA +3:57.9

42 COLA Francesca 2002 ITA +5:28.2

Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Alpen Cup juniores Campra (Svi):

1 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 39:25.9

2 MOCH Friedrich 2000 GER +0.2

3 GRAZ Davide 2000 ITA +9.0

4 ARNAUD Julien 2001 FRA +42.5

5 COUPAT Sabin 2000 FRA +46.4

6 HEILAND Korbinian 2001 GER +46.8

7 DUFEK Tomas 2000 CZE +52.4

8 GRAEF Paul 2000 GER +1:01.3

9 MARIANI Ivan 2000 ITA +1:01.6

10 PEREZ Florian 2001 FRA +1:12.7

20 GASPERI Michele 2000 ITA +2:19.1

21 CUSINI Nicolo 2001 ITA +2:26.6

22 FERRARI Matteo 2001 ITA +2:27.7

24 SCHWINGSHACKL Benjamin 2002 ITA +2:31.4

25 CHIOCCHETTI Alessandro 2001 ITA +2:36.9

26 SCLISIZZO Luca 2001 ITA +2:37.9

31 COMPAGNONI Luca 2000 ITA +3:10.0

32 MAZZOCCHI Davide 2000 ITA +3:20.0

33 LESO Matteo 2000 ITA +3:31.7

36 CAPELLI Leonardo 2002 ITA +3:49.6

39 BERNARDI Riccardo 2000 ITA +3:52.8

51 POLI Fabrizio 2000 ITA +4:38.4

