Ad Adelboden comanda il tricolore italiano. Nella prima manche del gigante di Coppa del Mondo, svoltasi in mattinata sulla pista svizzera, l’azzurro Luca De Aliprandini ha firmato il miglior tempo in 1’12”25, precedendo di appena 11 centesimi lo svizzero Loic Meillard. Terza piazza in coabitazione per Erik Read e Mathie Faivre con 13 centesimi di distacco.

Decimo posto, dietro il leader della specialità Henrik Kristoffersen, per l’altro italiano Riccardo Tonetti, che lamenta un ritardo di 51 centesimi. In 25/ma posizione Manfred Moelgg che ha accumulato un distacco di 1″43.

Valuta questo articolo