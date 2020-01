Daniel Yule si è confermato uno dei migliori slalomisti del circuito imponendosi anche sulla pista di Kitzbuehel nell’ultimo giorno del trittico di gara sul prestigioso tracciato austriaco. Lo svizzero, veloce e molto aggressivo nella seconda manche, ha messo in fila tutti gli avversari, primo fra tutti l’austriaco Marco Schwarz, staccato di 12 centesimi. Terzo posto per un buon Clement Noel, bravo nel rimontare ben sei posizioni. Lucas Braathen, in testa dopo la prima run con il pettorale numero 34, non è riuscito ad andare oltre la quarta piazza, mentre è da segnalare il fuori pista di Alexis Pinturault, il quale torna a casa con zero punti facendo sorridere in ottica classifica generale Henrik Kristoffersen, oggi quarto.

Giornata molto positiva per Giuliano Razzoli, settimo e al miglior risultato stagionale: il medagliato olimpico ha disputato una seconda manche quasi perfetta salvo un piccolo errore che gli è costato caro. Senza quella piccola imprecisione infatti, il podio, lontano solo 16 centesimi, era alla portata. La seconda run invece non ha sorriso ad un Alex Vinatzer vittima di un errore: il gardenese è 14esimo al traguardo, ma il risultato poteva essere di gran lunga migliore se il 20enne delle Fiamme Gialle fosse riuscito a ripetere la magistrale prima parte di gara chiusa al sesto posto. Simon Maurberger, 21esimo a 1″74, ha conquistato punti importanti in ottica classifica, mentre Federico Liberatore, Stefano Gross e Tommaso Sala, Riccardo Tonetti, e Francesco Gori sono fuori dai migliori trenta.

Questo il commento di Giuliano Razzoli al traguardo: “Sono contento della sciata e di essere tornato qui tra i migliori. C’è soddisfazione, ho tenuto sempre duro e sono stato ripagato. Mi godo la giornata davanti ad un bellissimo pubblico”. Alex Vinatzer invece l’ha vista così: “Nella seconda manche stavo sciando meglio, poi un errore non mi ha aiutato. Senza di questi non siamo lontani dai migliori ma devo toglierli in fretta”.

Ordine d’arrivo SL maschile Cdm Kitzbuehel (Aut):

1. YULE Daniel SUI 1:41.50

2. SCHWARZ Marco AUT +0.12

3. NOEL Clement FRA +0.37

4. BRAATHEN Lucas NOR +0.49

4. KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.49

6. MATT Michael AUT +0.52

7. RAZZOLI Giuliano ITA +0.53

8. PERTL Adrian AUT +0.73

9. SCHMIDIGER Reto SUI +0.79

10. FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR +0.81

14. VINATZER Alex ITA +1.10

21. MAURBERGER Simon ITA +1.79

40. LIBERATORE Federico ITA +1.81

43. GROSS Stefano ITA +1.85

44. SALA Tommaso ITA +1.87

51. TONETTI Riccardo ITA +2.23

GORI Francesco ITA non ha terminato la manche