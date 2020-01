Il padrone di casa Daniel Yule non ha sbagliato, e davanti ad un pubblico festante, ha centrato il secondo successo consecutivo in Cdm dopo quello ottenuto lo scorso mercoledì a Madonna di Campiglio. Lo slalom di Adelboden quindi, parla svizzero: il 26enne ha costruito la sua vittoria nella prima manche acquisendo un buon vantaggio, poi amministrato nella restante parte di gara. Henrik Kristoffersen, deludente nel run iniziale, ha rimontato concludendo al secondo posto: un risultato positivo che gli consente di restare in vetta nella classifica di specialità davanti proprio a Yule. Terza piazza per l’austriaco Marco Schwarz, mentre Clement Noel porta a casa zero punti a causa di una uscita fuori pista.

Stefano Gross è il miglior azzurro in classifica con il 19esimo posto: il fassano, rientrato per poco nei trenta, si è migliorato nella seconda run conquistando nove posizioni. Subito dietro di lui c’è Simon Maurberger, staccato di 1″29. Non hanno ottenuto il pass per la manche finale Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Riccardo Tonetti, ed Alex Vinatzer. Il rimpianto maggiore ce l’ha quest’ultimo: il 20enne di Selva di Val Gardena ha inforcato nella manche iniziale dopo aver disputato una prima frazione con tempi ottimi. Nella classifica generale avanza Kristoffersen in vetta con 611 punti, 78 in più di Alexis Pinturault, mentre Dominik Paris è quarto a quota 454.

Questo il pensiero di Stefano Gross al traguardo: “Mi aspettavo una gara differente, le sensazioni in allenamento sono buone ma poi in gara non riesco ad esprimermi al meglio. Per questo sono dispiaciuto. Dopo il podio in Val d’Isére la fiducia era al massimo, negli ultimi appuntamenti non riesco a fare il massimo”. Così invece Simon Maurberger: “Nella seconda manche non sono riuscito a spingere sin dall’inizio, ho sentito la stanchezza degli ultimi giorni. Il bilancio delle ultime prove è positivo, ho fatto tre gare bene di seguito. Adesso devo cercare di abbassare il pettorale in gara e di attaccare sempre a tutta”.

Ordine d’arrivo SL maschile Cdm Adelboden (Sui):

1. YULE Daniel SUI 1:48.73

2. KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.23

3. SCHWARZ Marco AUT +0.28

5. ZENHAEUSERN Ramon SUI +0.36

5. MUFFAT-JEANDET Victor FRA +0.41

6. STRASSER Linus GER +0.50

7. GSTREIN Fabio AUT +0.58

8. PINTURAULT Alexis FRA +0.59

9. MEILLARD Loic SUI +0.61

10. FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR +0.62

19. GROSS Stefano ITA +1.26

20. MAURBERGER Simon ITA +1.29