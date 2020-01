Kira Weidle è stata la più veloce nel corso della prima prova di discesa disputata ad Altenmarkt, in Austria. La tedesca è stata brava nell’anticipare l’austriaca Nicole Schmidhofer e la ceca Ester Ledecka, staccate rispettivamente di 24 e 57 centesimi. Poi seguono tutte altre, attardate di oltre un secondo: la prima azzurra in classifica è Sofia Goggia, ottava al traguardo. La campionessa olimpica ha concluso la prova a 1″35 dalla leader saltando una porta. Tre centesimi più indietro c’è la compagna di squadra Nicol Delago: la gardenese, seconda nel superG dello scorso dicembre a Lake Louise, ha conquistato una buona decima posizione con un distacco di 1″38.

Tredicesimo posto per la sorella Nadia attardata di 1″64, la quale ha fatto meglio di Francesca Marsaglia, 19esima a 2″39. Laura Pirovano ha fatto registrare il 23esimo tempo, mentre Federica Brignone non è andata oltre la 28esima piazza. Elena Curtoni è 42esima, più indietro Verena Gasslitter, al rientro dopo due infortuni consecutivi: la 23enne di Castelrotto ha siglato il 54esimo crono. Marta Bassino invece, non ha partecipato alla prova. Ci potrà riprovare venerdì 10 gennaio, nel secondo allenamento che precede la vera e propria gara di discesa programmata per sabato 11 gennaio alle ore 11,45.

Ordine d’arrivo 1a prova DH femminile Cdm Altenmarkt (Aut):

1. WEIDLE Kira GER 1:48.81

2. SCHMIDHOFER Nicole AUT +0.24

3. LEDECKA Ester CZE +0.57

4. GUT-BEHRAMI Lara SUI +1.05

5. HAEHLEN Joana SUI +1.18

6. NUFER Priska SUI +1.27

7. SCHEYER Christine AUT +1.32

8. GOGGIA Sofia ITA +1.35

9. SUTER Corinne SUI +1.36

10. DELAGO Nicol ITA +1.38

13. DELAGO Nadia ITA +1.64

19. MARSAGLIA Francesca ITA +2.39

23. PIROVANO Laura ITA +2.64

28. BRIGNONE Federica ITA +3.19

42. CURTONI Elena ITA +4.14

54. GASSLITTER Verena ITA +5.46

BASSINO Marta ITA non ha preso parte alla prova

