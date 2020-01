E’ andata in scena questa mattina la discesa femminile di Bansko di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin si è aggiudicata la vittoria, lasciandosi alle spalle un’ottima Federica Brignone, ma nelle ultime ora non si fa altro che parlare di Sofia Goggia. L’atleta italiana, infatti, è stata protagonista di una spaventosa caduta che manda in allarme tutti i suoi fan e lo staff della Nazionale italiana. Dopo l’infortunio di Dominik Paris tutt’Italia teme adesso di perdere anche Sofia Goggia.

L’azzurra si è alzata immediatamente, arrivando fino al traguardo visibilmente dolorante: si attendono dunque notizie sulle sue condizioni.

Intanto, ecco il video della spaventosa caduta:

Che paura per Sofia #Goggia! 😱 Ecco la caduta dell’azzurra nella discesa di Bansko, si rialza e per fortuna non sembrerebbero esserci conseguenze, forza Sofi!!! 💪🎿🇮🇹#EurosportSCI | https://t.co/gDw7vWJkt5 pic.twitter.com/rxP33xlCW9 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 24, 2020

