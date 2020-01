Sono dodici i convocati che prenderanno parte da martedì 14 gennaio alle prove in vista della discesa sul Lauberhorn di Wengen in programma sabato 18 gennaio, preceduta da una combinata alpina venerdì 17 gennaio. Il direttore sportivo Max Rinaldi ha convocato Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Davide Cazzaniga, Peter Fill, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Alexander Prast, Florian Scheider, Federico Simoni e Riccardo Tonetti.

Orfana di Manfred Moelgg, la squadra di slalom sarà invece impegnata domenica 19 gennaio in slalom con Stefano Gross, Gliuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Federico Liberatore, Riccardo Tonetti e il debuttante Francesco Gori, ventiduenne milanese del Centro Sportivo Esercito, messosi in luce recentemente nelle gare fra i pali stretti di Coppa Europa disputate in Francia.

L’Italia vanta complessivamente 31 podi nella storia, nella celebre località svizzera, di cui successi: Gustavo Thoeni in combinata nel 1975, Herbert Plank in discesa nel 1976, Alberto Tomba in slalom nel 1992 e 1995, Kristian Ghedina in discesa nel 1995 e 1997, Giorgio Rocca in slalom nel 2003 e 2006 e Christof Innerhofer in discesa nel 2013. L’ultimo podio è datato 2018 con Peter Fill, terzo in combinata.