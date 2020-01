Tessa Worley dovrà rimanere ai box per un periodo di tempo imprecisato, a causa di un’operazione al ginocchio effettuata nella giornata di ieri. La sciatrice francese, due volte campionessa del mondo, ha subito un intervento in artroscopia che la obbligherà a marcare visita nei prossimi appuntamenti stagionali. Ancora incerti i tempi di recupero, l’evoluzione clinica verrà valutata giorno per giorno, così da stilare un preciso piano di rientro all’attività agonistica.

